Кремль объявил об отсутствии угроз суверенитету России, но большой конфронтации

На данный момент угроз в сторону суверенитета России нет, но существует значительный уровень конфронтации вокруг страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный», — уточнил представитель Кремля в беседе с РИА «Новости», отвечая на вопрос, близка ли Россия сейчас к критической точке, когда создаётся угроза её суверенитету.