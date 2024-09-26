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26 сентября, 06:31

Кремль объявил об отсутствии угроз суверенитету России, но большой конфронтации

Песков: Угрозы суверенитету РФ нет, но существует высокий уровень конфронтации

На данный момент угроз в сторону суверенитета России нет, но существует значительный уровень конфронтации вокруг страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный», — уточнил представитель Кремля в беседе с РИА «Новости», отвечая на вопрос, близка ли Россия сейчас к критической точке, когда создаётся угроза её суверенитету.

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Ранне глава государства внёс правки в ядерную доктрину России. Путин заявил, что документ дополниться некоторыми пунктами. Так, российский арсенал ЯО может быть применён против неядерной державы, если нарушается суверенитет России или Белоруссии, а также в случае масштабного запуска средств воздушно-космического нападения. Кроме того, президент РФ заявил об увеличении стран, к которым применяется ядерное сдерживание.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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