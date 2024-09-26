Трамп: Украины больше нет из-за срыва сделки в 2022 году
Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украины, как государства уже не существует. Всё потому что власти не смогли спасти страну в 2022 году. По словам Трампа, Киев мог бы существовать «если бы согласился на сделку с Россией».
На данный момент у Украины нет никаких сил, чтобы завершить военный конфликт, но этого можно было избежать ещё два года назад, пойдя на компромисс. Также содействие в самовольном уничтожении Киева оказали президент США Джо Байден и кандидат в президенты штатов Камала Харрис. Они продолжили «снабжать Владимира Зеленского деньгами и боеприпасами, как никогда раньше в истории».
«Любая сделка, даже самая плохая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас», — отметил Трамп, которого цитирует агентство Associated Press.
Он обвинил демократов в потакании украинскому режиму. Американский политик уверен, что дальнейшая военная поддержка не даст Киеву никаких результатов. У власти всё ещё сидят люди, которые не пошли на компромисс в 2022 году.
Ранее Life.ru рассказал о том, что Владимир Зеленский приехал в США на ГА ООН. Он планировал встретиться с действующим президентом США Джо Байденом, кандидатом на должность главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Глава киевского режима хочет обсудить с ними «план победы» собственного сочинения. Правда ещё вчера стало известно, что со встречей с Трампом у него возникли сложности. В итоге выяснилось, что кандитат в президенты от республиканцев не будет встречаться с Зеленским. Более того, данная встреча даже не планировалась, хотя в Киеве публично утверждали обратное.