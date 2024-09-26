Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украины, как государства уже не существует. Всё потому что власти не смогли спасти страну в 2022 году. По словам Трампа, Киев мог бы существовать «если бы согласился на сделку с Россией».

На данный момент у Украины нет никаких сил, чтобы завершить военный конфликт, но этого можно было избежать ещё два года назад, пойдя на компромисс. Также содействие в самовольном уничтожении Киева оказали президент США Джо Байден и кандидат в президенты штатов Камала Харрис. Они продолжили «снабжать Владимира Зеленского деньгами и боеприпасами, как никогда раньше в истории».

«Любая сделка, даже самая плохая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас», — отметил Трамп, которого цитирует агентство Associated Press.