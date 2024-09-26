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Регион
26 сентября, 19:08

В студии «Знания» обсудили изменения в новых регионах после воссоединения с РФ

В студии российского общества «Знание» в рамках проекта «Знание.Государство» состоялась встреча государственных и общественных деятелей, на которой обсуждались экономические и культурные аспекты возвращения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Участники затронули геополитические вопросы, при этом организаторы мероприятия подчеркнули значимость национального единства и сохранения исторической правды.

Встречу провели заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков и международный военный репортёр, эксперт по баллистике Адриан Боке.

«Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области неотъемлемые части русского мира, культуры и традиций. Вся жизнь Донбасса связана с Россией. В 2014 году русский мир стал для жителей Донбасса объединяющим фактором, за который мы готовы были стоять и стояли насмерть, который позволил нам двигаться вперёд к цели вопреки всем трудностям. Сегодня очень важно вспомнить о наследии и обсудить будущее, которое мы строим вместе», — отметил глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире российского общества «Знание» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике и сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова подчеркнула значение воссоединения с Россией для новых регионов. По её словам, жители новых территорий получили государственную защиту, которой ранее не имели. В числе таких мер поддержки — индексация пенсий согласно российскому законодательству, выплата материнского капитала, социальных пособий и многое другое.

Один из блоков мероприятия был посвящён вопросам информационной войны и тому, как события в новых регионах освещаются в западных СМИ. Спикером выступил международный военный репортёр и эксперт по баллистике Адриан Боке. По его мнению, журналисты часто прибегают к вырванным из контекста фразам или фейковым сведениям, чтобы поддержать нарратив о «российской агрессии». В то же время множество фактов о восстановительных работах западные СМИ писать не любят.

Путин назвал освобождение Донбасса первоочередной целью для России
Путин назвал освобождение Донбасса первоочередной целью для России

Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. 30 сентября 2023 года глава государства впервые поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с РФ.

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Znanierussia

Александра Мышляева
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