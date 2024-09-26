В студии российского общества «Знание» в рамках проекта «Знание.Государство» состоялась встреча государственных и общественных деятелей, на которой обсуждались экономические и культурные аспекты возвращения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Участники затронули геополитические вопросы, при этом организаторы мероприятия подчеркнули значимость национального единства и сохранения исторической правды.

Встречу провели заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков и международный военный репортёр, эксперт по баллистике Адриан Боке.

«Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — неотъемлемые части русского мира, культуры и традиций. Вся жизнь Донбасса связана с Россией. В 2014 году русский мир стал для жителей Донбасса объединяющим фактором, за который мы готовы были стоять и стояли насмерть, который позволил нам двигаться вперёд к цели вопреки всем трудностям. Сегодня очень важно вспомнить о наследии и обсудить будущее, которое мы строим вместе», — отметил глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире российского общества «Знание» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике и сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова подчеркнула значение воссоединения с Россией для новых регионов. По её словам, жители новых территорий получили государственную защиту, которой ранее не имели. В числе таких мер поддержки — индексация пенсий согласно российскому законодательству, выплата материнского капитала, социальных пособий и многое другое.