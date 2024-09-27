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27 сентября, 00:12

Кирби не исключил, что Киеву придётся пойти на территориальные уступки ради мира

Украинские власти могут использовать любое доступное пространство для торга в момент урегулирования конфликта с Россией, даже если речь идёт о возможных территориальных уступках. Соответствующее заявление в рамках онлайн-брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

На вопрос об отношении Вашингтона к гипотетическому отказу Киева от ряда территорий отставной контр-адмирал ответил, что американские и украинские политики не обсуждают этот вопрос «с картами и маркерами» в руках. Указаний об условиях заключения мира от Штатов не получает и Владимир Зеленский, который должен самостоятельно определить границы возможных компромиссов.

«Зеленскому решать условия и обстоятельства того, когда и как закончится эта война, как это должно произойти», — подытожил Кирби.

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В августе Владимир Зеленский подчёркивал, что не собирается обменивать территории на мир. Однако уже в сентябре его риторика приобрела противоречивый характер. Сначала политик заявил о подготовке к переговорам с Россией, а затем вдруг выступил против урегулирования конфликта методом дипломатии.

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Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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