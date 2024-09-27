Кирби не исключил, что Киеву придётся пойти на территориальные уступки ради мира

Украинские власти могут использовать любое доступное пространство для торга в момент урегулирования конфликта с Россией, даже если речь идёт о возможных территориальных уступках. Соответствующее заявление в рамках онлайн-брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

На вопрос об отношении Вашингтона к гипотетическому отказу Киева от ряда территорий отставной контр-адмирал ответил, что американские и украинские политики не обсуждают этот вопрос «с картами и маркерами» в руках. Указаний об условиях заключения мира от Штатов не получает и Владимир Зеленский, который должен самостоятельно определить границы возможных компромиссов.