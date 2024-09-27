Поставщик некачественной военной продукции в Армию России арестован за аферу на 164 млн

Руководителя проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского по уголовному делу о поставке некачественной продукции военного назначения. Ему грозит до 10 лет, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

По данным следствия, Пыльский нанёс бюджету ущерб в 164 миллиона рублей. Правоохранители выяснили, что в 2022 году его компания поставила Вооружённым силам РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям. На средства руководителя проекта «Сибирская навигационная компания» находится под стражей в размере 164 млн рублей наложили арест.