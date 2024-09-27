Поставщик некачественной военной продукции в Армию России арестован за аферу на 164 млн
СК: Глава проекта СИБНК Пыльский арестован из-за некачественной продукции для ВС
Руководителя проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского по уголовному делу о поставке некачественной продукции военного назначения. Ему грозит до 10 лет, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.
По данным следствия, Пыльский нанёс бюджету ущерб в 164 миллиона рублей. Правоохранители выяснили, что в 2022 году его компания поставила Вооружённым силам РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям. На средства руководителя проекта «Сибирская навигационная компания» находится под стражей в размере 164 млн рублей наложили арест.
Напомним, в апреле 2024 года суд заключил под стражу нескольких подозреваемых по делу о поставках в армию некачественных бронежилетов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее в деле появились новые фигуранты. СМИ писали, что фигуранты получили за некачественное снаряжение не менее 2,4 миллиарда рублей. Арестован, в том числе и единственный учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов.
Life.ru