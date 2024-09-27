Американский ветеран заметил странные жесты Зеленского во время визита в США
Ветеран ВМФ США Пособец заявил, что Зеленский в США осознавал скорый конец
Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, осознавал, что всё кончено, заявил американский активист и ветеран Военно-морского флота Джек Пособец. Своё мнение он высказал в социальной сети X, отметив, что «жестикуляция и мимика» Зеленского выдают его понимание происходящего.
«Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что всё кончено», — написал Пособец на своей странице.
Он не пояснил, какие конкретно жесты или выражения лица Зеленского наводят его на такие мысли.
Напомним, Зеленский прибыл в США на Генсассамблею ООН, чтобы пропиарить свой «план победы». Он решил показать его президенту Джо Байдену, кандидату в президенты Камале Харрис и её оппоненту Дональду Трампу. Зеленский понадеялся, что ставка сыграет, и США пойдут на поводу и помогут «украинским друзьям». На Украине визит Зеленского в Штаты сочли провалом, а Трамп потроллил его перед встречей, выставив слабым. В начале самих переговоров республиканец процитировал президента РФ Владимира Путина.
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