Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, осознавал, что всё кончено, заявил американский активист и ветеран Военно-морского флота Джек Пособец. Своё мнение он высказал в социальной сети X, отметив, что «жестикуляция и мимика» Зеленского выдают его понимание происходящего.

«Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что всё кончено», — написал Пособец на своей странице.