Открытое горение на взорвавшейся АЗС в Махачкале ликвидировано
Разрушения на АЗС в Махачкале. Обложка © Telegram / Магомед-Султан Магомедов
Сотрудники МЧС России успешно ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции в Республике Дагестан. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Республике Дагестан», — сказано в записи.
Напомним, два сильных взрыва на автозаправочной станции в Махачкале прогремели вечером 27 сентября. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стал возгорающийся бензин. В связи с инцидентом Следственный комитет России возбудил уголовное дело.