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27 сентября, 19:08

Открытое горение на взорвавшейся АЗС в Махачкале ликвидировано

Разрушения на АЗС в Махачкале. Обложка © Telegram / Магомед-Султан Магомедов

Разрушения на АЗС в Махачкале. Обложка © Telegram / Магомед-Султан Магомедов

Сотрудники МЧС России успешно ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции в Республике Дагестан. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Республике Дагестан», — сказано в записи.

МЧС: При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 10 человек, ещё 21 пострадал
МЧС: При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 10 человек, ещё 21 пострадал

Напомним, два сильных взрыва на автозаправочной станции в Махачкале прогремели вечером 27 сентября. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стал возгорающийся бензин. В связи с инцидентом Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Анатолий Цейко
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