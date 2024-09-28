Сооснователь Рунета Солдатов потерял сознание во время свидания с женой в СИЗО
Экс-заместитель министра связи РФ Алексей Солдатов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Экс-заместитель министра связи РФ Алексей Солдатов потерял сознание во время свидания с супругой в СИЗО. Во время падения он ударился головой о решётку, от падения на пол его вовремя успел спасти сосед по камере, находившийся рядом.
Как передаёт сайт MK.Ru, конвоиры вызвали врачей, которые оперативно оказали экс-чиновнику необходимую помощь. Указывается, что состояние здоровья Солдатова в последнее время ухудшилось. На данный момент он находится в СИЗО «Матросская Тишина», его содержат в больнице при учреждении. Передвигается экс-замминистра с трудом, перенёс операцию на опухоли и страдает проблемами с сердцем.
Экс-замминистра связи РФ Алексея Солдатова приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима 22 июля в Москве. Дело было возбуждено ещё в 2019 году. Фигурантам вменяли вину за мошенничество в особо крупном размере.
Ранее Life.ru рассказывал про «отпуск» одного из «цапков» Вячеслава Цеповяза в ростовском СИЗО-1. Там он вместе с экс-министром ЖКХ региона Майером ели красную икру, смотрели телевизор и каждую неделю ходили в баню. Затем в колонии произошёл захват заложников, начались проверки учреждения и арестанта этапировали.