Украинские беженцы массово бегут из европейских стран, многие из них выбирают в качестве нового дома Белоруссию. Об этом на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД республики Максим Рыженков.

Для аргументации своих слов дипломат привёл актуальные данные погранслужбы. По словам министра, с начала конфликта свыше 250 тысяч граждан Незалежной перебрались в Белоруссию. Потоки обладателей паспортов с трезубцем не спадают до сих пор — ежемесячно границу пересекают до 15 тысяч человек.

«Вот так из «благополучной Европы» сегодня бегут явно не к «агрессору». Кстати, это число в разы больше, чем количество беженцев, [уходящих] через нашу границу в ЕС», — сделал вывод Рыженков.