Сотни тысяч украинцев спасаются из «благополучной Европы» бегством, заявили в Минске
Глава МИД Белоруссии: Сотни тысяч украинцев бегут из «благополучной Европы»
Украинские беженцы массово бегут из европейских стран, многие из них выбирают в качестве нового дома Белоруссию. Об этом на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД республики Максим Рыженков.
Для аргументации своих слов дипломат привёл актуальные данные погранслужбы. По словам министра, с начала конфликта свыше 250 тысяч граждан Незалежной перебрались в Белоруссию. Потоки обладателей паспортов с трезубцем не спадают до сих пор — ежемесячно границу пересекают до 15 тысяч человек.
«Вот так из «благополучной Европы» сегодня бегут явно не к «агрессору». Кстати, это число в разы больше, чем количество беженцев, [уходящих] через нашу границу в ЕС», — сделал вывод Рыженков.
В завершение глава внешнеполитического ведомства республики пролил свет на жестокость европейских пограничников по отношению к выходцам из стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Беззащитных людей избивают, пытают и даже убивают прямо на границе. От подобных действий страдают тысячи беженцев, а десятки становятся жертвами.
А тем временем миллионы украинцев оказались в шаге от бездомной жизни за рубежом, погнавшись за «европейской мечтой». Поддержка приезжих со стороны местных властей ослабевает, а путь домой чреват вступлением в ряды ВСУ.
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