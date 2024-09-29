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29 сентября, 00:34

Беспилотник с кассетной боевой частью сбит силами ПВО над Луганском

Расчёты зенитных комплексов ВС РФ «отработали» по воздушной цели в небе над Луганском, поразив летательный аппарат противника. Попытка киевского режима нанести удар по объектам в городе пресечена около 01:05, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Нарушителем российской границы оказался ударный беспилотник ВСУ, рассказали агентству в силовых структурах. Его боевая часть была начинена множеством суббоеприпасов.

«БПЛА был с боеприпасом кассетного типа», — уточнил информатор.

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Без работы в ночь на 29 сентября не остались и дежурные силы ПВО в Ростовской области, которые в настоящий момент отражают массированную атаку БПЛА. Ещё одним направлением удара ВСУ стал Краснодарский край, где против дронов задействовали ЗРК и РЭБ.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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