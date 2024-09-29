Беспилотник с кассетной боевой частью сбит силами ПВО над Луганском
Расчёты зенитных комплексов ВС РФ «отработали» по воздушной цели в небе над Луганском, поразив летательный аппарат противника. Попытка киевского режима нанести удар по объектам в городе пресечена около 01:05, сообщил корреспондент РИА «Новости».
Нарушителем российской границы оказался ударный беспилотник ВСУ, рассказали агентству в силовых структурах. Его боевая часть была начинена множеством суббоеприпасов.
«БПЛА был с боеприпасом кассетного типа», — уточнил информатор.
Без работы в ночь на 29 сентября не остались и дежурные силы ПВО в Ростовской области, которые в настоящий момент отражают массированную атаку БПЛА. Ещё одним направлением удара ВСУ стал Краснодарский край, где против дронов задействовали ЗРК и РЭБ.
Telegram / Минобороны России