Беспилотник с кассетной боевой частью сбит силами ПВО над Луганском

Расчёты зенитных комплексов ВС РФ «отработали» по воздушной цели в небе над Луганском, поразив летательный аппарат противника. Попытка киевского режима нанести удар по объектам в городе пресечена около 01:05, сообщил корреспондент РИА «Новости».