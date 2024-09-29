«Игрища с огнём», которые США и их союзники устраивают перед Россией в контексте украинского конфликта, рискуют обернуться для Запада и всего мира ужасными бедствиями ядерной войны. Катализатором этой катастрофы служит военная помощь, поставляемая Киеву зарубежными партнёрами. Об этом в статье для ЦТАК написала сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии республики Ким Ё Чжон.

«США пока ещё не поздно понять тот факт, что им следует охладить голову, накалённую антироссийской конфронтационной истерикой, отказаться от глупого и неразумного Зеленского, который пытается атаковать ядерную державу, и отступить на шаг. Только тогда им достанется шанс остановить приближающееся с каждым днём большое бедствие», — уверена автор публикации.

Владимир Зеленский — обыкновенный политический провокатор, который злоупотребляет поддержкой Запада, считает Ким Ё Чжон. При этом он не стесняется называть Пхеньян «соучастником» украинского конфликта на заседании Совбеза ООН, возмутилась сестра главы КНДР. Следуя этой логике, первейшими соучастниками должны быть Соединённые Штаты и ЕС, которые снабдили ВСУ наибольшим количеством оружия и боеприпасов.