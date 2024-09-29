«Мир начал устать от грошовой игры Зеленского»: Сестра Ким Чен Ына обрушилась на США из-за поддержки Украины
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Запад за «игрища с огнём» перед Россией
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии республики Ким Ё Чжон. Обложка © ТАСС / AP / Jorge Silva
«Игрища с огнём», которые США и их союзники устраивают перед Россией в контексте украинского конфликта, рискуют обернуться для Запада и всего мира ужасными бедствиями ядерной войны. Катализатором этой катастрофы служит военная помощь, поставляемая Киеву зарубежными партнёрами. Об этом в статье для ЦТАК написала сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии республики Ким Ё Чжон.
«США пока ещё не поздно понять тот факт, что им следует охладить голову, накалённую антироссийской конфронтационной истерикой, отказаться от глупого и неразумного Зеленского, который пытается атаковать ядерную державу, и отступить на шаг. Только тогда им достанется шанс остановить приближающееся с каждым днём большое бедствие», — уверена автор публикации.
Владимир Зеленский — обыкновенный политический провокатор, который злоупотребляет поддержкой Запада, считает Ким Ё Чжон. При этом он не стесняется называть Пхеньян «соучастником» украинского конфликта на заседании Совбеза ООН, возмутилась сестра главы КНДР. Следуя этой логике, первейшими соучастниками должны быть Соединённые Штаты и ЕС, которые снабдили ВСУ наибольшим количеством оружия и боеприпасов.
«Мир начал устать от грошовой игры Зеленского. Не знаю, что он ещё сможет добиться попрошайничеством и сочувствием, но пока ещё не поздно, ему лучше своевременно уйти ради глобального мира и стабильности», — подытожила Ким Ё Чжон
Напомним, что на фоне многочисленных заявлений западных лидеров о возможной легализации ударов вглубь России президент РФ Владимир Путин анонсировал обновление ядерной доктрины. Москва надеется, что Запад принял посланный ему сигнал и не станет давать ВСУ оружейный карт-бланш, пояснили в МИД.