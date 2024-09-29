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29 сентября, 05:01

All inclusive по-армейски: Для российских военных построен «подземный город» с баней и спортзалом

«Подземный город» с баней и спортзалом возвели для бойцов группировки «Днепр»

Защищённая сеть жилых блиндажей протяжённостью более четырёх километров возведена на Херсонском направлении для военнослужащих группировки войск «Днепр». Заглубленный «мегаполис» содержит всё необходимое для работы и отдыха защитников в свободное от выполнения боевых задач время, сообщили в Министерстве обороны России.

«В «подземном городе» имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская», — перечислили в ведомстве.

В блиндажи проведены водопровод, электричество, внешняя и внутренняя связь, а также система оповещения. Простудиться из-за осенних холодов военным не позволят установленные внутри печи, а для закрепления теоретических знаний перед уходом на передовую имеется специальный класс подготовки.

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А тем временем противник не перестаёт предпринимать самоубийственные попытки форсировать Днепр и создать плацдарм на левом берегу. Незваных гостей точным огнём встречают расчёты орудий «Гиацинт-Б», а также операторы ударных беспилотников.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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