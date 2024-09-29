All inclusive по-армейски: Для российских военных построен «подземный город» с баней и спортзалом

Защищённая сеть жилых блиндажей протяжённостью более четырёх километров возведена на Херсонском направлении для военнослужащих группировки войск «Днепр». Заглубленный «мегаполис» содержит всё необходимое для работы и отдыха защитников в свободное от выполнения боевых задач время, сообщили в Министерстве обороны России.

«В «подземном городе» имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская», — перечислили в ведомстве.