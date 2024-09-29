«Цель террористическая»: ВСУ пытаются сорвать отопительный сезон в Энергодаре, заявил мэр

ВСУ наносят удары по Энергодару в Запорожской области, преследуя террористическую цель. Атаки направлены на ухудшение жизни в городе — бесконечные попытки сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения. Об этом заявил глава администрации города Эдуард Сеновоз.

«Целью является инфраструктура города... Сейчас немаловажно, [что] впереди идёт осенне-зимний период, мы видим, что удары наносятся с прицелом на то, чтобы сорвать как подготовку, так и в будущем нормальную теплоподачу городу… Тут явно прослеживается одна цель — цель террористическая, сделать жизнь в городе невыносимой», — сказал собеседник РИА «Новости».