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29 сентября, 07:15

«Цель террористическая»: ВСУ пытаются сорвать отопительный сезон в Энергодаре, заявил мэр

Сеновоз: Удары ВСУ по Энергодару осуществляются с террористической целью

ВСУ наносят удары по Энергодару в Запорожской области, преследуя террористическую цель. Атаки направлены на ухудшение жизни в городе — бесконечные попытки сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения. Об этом заявил глава администрации города Эдуард Сеновоз.

«Целью является инфраструктура города... Сейчас немаловажно, [что] впереди идёт осенне-зимний период, мы видим, что удары наносятся с прицелом на то, чтобы сорвать как подготовку, так и в будущем нормальную теплоподачу городу… Тут явно прослеживается одна цельцель террористическая, сделать жизнь в городе невыносимой», — сказал собеседник РИА «Новости».

Он также уточнил, что в городе оперативно восстанавливается электро- и водоснабжение после атак украинских военных. На данный момент жители не испытывают дефицита в продуктах питания и лекарствах. Более того, многие остаются в городе, осознавая, какие цели преследует ВСУ, подытожил он.

«Могут подставиться»: В МИД рассказали, когда Гросси увидит вину Киева в обстрелах ЗАЭС
«Могут подставиться»: В МИД рассказали, когда Гросси увидит вину Киева в обстрелах ЗАЭС

Напомним, в начале сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Руководитель агентства перед поездкой на станцию выступил с призывом не допустить ядерную катастрофу. В ходе осмотра ЗАЭС Гросси, как и ранее, не смог назвать виновных в атаках по станции.

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Telegram / «ЗАЭС. Официально»

Мария Любицкая
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