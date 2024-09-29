«Цель террористическая»: ВСУ пытаются сорвать отопительный сезон в Энергодаре, заявил мэр
Сеновоз: Удары ВСУ по Энергодару осуществляются с террористической целью
ВСУ наносят удары по Энергодару в Запорожской области, преследуя террористическую цель. Атаки направлены на ухудшение жизни в городе — бесконечные попытки сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения. Об этом заявил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
«Целью является инфраструктура города... Сейчас немаловажно, [что] впереди идёт осенне-зимний период, мы видим, что удары наносятся с прицелом на то, чтобы сорвать как подготовку, так и в будущем нормальную теплоподачу городу… Тут явно прослеживается одна цель — цель террористическая, сделать жизнь в городе невыносимой», — сказал собеседник РИА «Новости».
Он также уточнил, что в городе оперативно восстанавливается электро- и водоснабжение после атак украинских военных. На данный момент жители не испытывают дефицита в продуктах питания и лекарствах. Более того, многие остаются в городе, осознавая, какие цели преследует ВСУ, подытожил он.
Напомним, в начале сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Руководитель агентства перед поездкой на станцию выступил с призывом не допустить ядерную катастрофу. В ходе осмотра ЗАЭС Гросси, как и ранее, не смог назвать виновных в атаках по станции.
Telegram / «ЗАЭС. Официально»