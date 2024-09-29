Пресс-секретарь Зеленского: Россияне первыми узнают о разрешении на удары по РФ
Сергей Никифоров. Обложка © ТАСС / Zuma
Граждане России первыми узнают, если украинские власти получат от Запада разрешение на удары вглубь РФ. С таким смелым комментарием выступил пресс-секретарь офиса Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет», — сказал он.
Также Никифоров добавил, что Владимир Зеленский оказывает «огромное давление» на партнёров. Пресс-секретарь надеется, что они скоро «поддадутся».
Напомним, украинские власти требуют снять запрет на удары западным оружием вглубь территории РФ с начала сентября. В Вашингтоне хоть и заявляют, что не поддерживают подобную инициативу, однако не отрицают снятие запрета в перспективе. Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что данное разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине.