Пресс-секретарь Зеленского: Россияне первыми узнают о разрешении на удары по РФ

Граждане России первыми узнают, если украинские власти получат от Запада разрешение на удары вглубь РФ. С таким смелым комментарием выступил пресс-секретарь офиса Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет», — сказал он.