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29 сентября, 08:42

Пресс-секретарь Зеленского: Россияне первыми узнают о разрешении на удары по РФ

Сергей Никифоров. Обложка © ТАСС / Zuma

Сергей Никифоров. Обложка © ТАСС / Zuma

Граждане России первыми узнают, если украинские власти получат от Запада разрешение на удары вглубь РФ. С таким смелым комментарием выступил пресс-секретарь офиса Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет», — сказал он.

Также Никифоров добавил, что Владимир Зеленский оказывает «огромное давление» на партнёров. Пресс-секретарь надеется, что они скоро «поддадутся».

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Напомним, украинские власти требуют снять запрет на удары западным оружием вглубь территории РФ с начала сентября. В Вашингтоне хоть и заявляют, что не поддерживают подобную инициативу, однако не отрицают снятие запрета в перспективе. Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что данное разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине.

Николай Рюмин
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