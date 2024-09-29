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29 сентября, 09:26

Зеленский резко ответил спикеру Джонсону на требование уволить посла в США

Fox News: Зеленский не намерен обсуждать увольнение посла в США с Джонсоном

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский не намерен обсуждать отзыв посла Украины в США Оксаны Макаровой со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны. Это [записано] в конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном при всём уважении [к нему]», — пояснил главарь киевского режима.

Зеленский дополнил, что не хочет вовлекать Украину в предвыборную кампанию Соединённых Штатов, чтобы не лишиться двухпартийной поддержки американских законодателей. Бывший шоумен также рассказал, что он не обсуждал посещение завода по производству снарядов в Пенсильвании на встрече с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

В команде Зеленского заявили об обиде Трампа из-за поездки экс-юмориста на военный завод
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Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в США за тем, чтобы представить свой «план победы» действующему президенту Джо Байдену, а также кандидатам на эту должность Камале Харрис и Дональду Трампу. В Верховной раде уже назвали поездку провальной. При этом главарь киевского режима успел угодить в скандал в Пенсильвании, где посетил предвыборное мероприятие, после чего спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал от него уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, которая организовывала эту поездку. Тем временем в Белом доме открестились от ответственности за поездку и заявили, что её добивалась украинская сторона.

Дарья Нарыкова
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