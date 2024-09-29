Зеленский резко ответил спикеру Джонсону на требование уволить посла в США

Владимир Зеленский не намерен обсуждать отзыв посла Украины в США Оксаны Макаровой со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны. Это [записано] в конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном при всём уважении [к нему]», — пояснил главарь киевского режима.