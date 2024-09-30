Жителей посёлка в ЛНР эвакуируют из-за масштабного пожара
Посёлок Сокологоровка в ЛНР обесточен из-за пожара, идёт эвакуация жителей
Посёлок Сокологоровка в Первомайском городском округе ЛНР обесточен из-за сильнейшего пожара. Как написал в телеграм-канале глава Первомайска Сергей Колягин, идёт эвакуация местных жителей, чьи дома находятся в опасной зоне.
«В течение нескольких часов идет борьба с тремя возгораниями на большой площади. Огнём охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят <…> индивидуальные жилые дома и хозпостройки. В результате пожара весь посёлок Сокологоровка обесточен», — заявил чиновник.
По словам главы города, в этой связи проходит эвакуация местных жителей. Речь идёт о гражданах, чьё жильё пострадало в ходе пожара, или находится в опасной зоне. Люди будут размещены в ПВР.
Напомним, что в ЛНР в последние недели бушевало несколько лесных пожаров. Так, в Антрацитовском округе в районе села Степное пламя перешло на территорию алюминиевого завода, о пострадавших не сообщалось. Также возгорание было зафиксировано и в Станично-Луганском, где жителей посёлка Ольховое призвали эвакуироваться в связи со стихией. Кроме того, не обошло стороной пламя и Первомайск.
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