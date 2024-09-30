Жителей посёлка в ЛНР эвакуируют из-за масштабного пожара

Посёлок Сокологоровка в Первомайском городском округе ЛНР обесточен из-за сильнейшего пожара. Как написал в телеграм-канале глава Первомайска Сергей Колягин, идёт эвакуация местных жителей, чьи дома находятся в опасной зоне.

«В течение нескольких часов идет борьба с тремя возгораниями на большой площади. Огнём охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят <…> индивидуальные жилые дома и хозпостройки. В результате пожара весь посёлок Сокологоровка обесточен», — заявил чиновник.