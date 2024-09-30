В Кремле оценили риски начала войны на Ближнем Востоке после гибели Насраллы
Песков: Риски начала большой войны на Ближнем Востоке весьма высоки
После ликвидации Израилем лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы риски начала большой войны на Ближнем Востоке весьма высоки. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как весьма высокие», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как российские власти оценивают риски начала большой войны на Ближнем Востоке.
Напомним, 28 сентября Израиль подтвердил ликвидацию Насраллы. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, лидера «Хезболлы» убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности еврейского государства. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этом. На фоне этого Пентагон повысил готовность ВС США для ответа на возможную атаку со стороны Тегерана.
Life.ru