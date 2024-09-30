В Кремле оценили риски начала войны на Ближнем Востоке после гибели Насраллы

После ликвидации Израилем лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы риски начала большой войны на Ближнем Востоке весьма высоки. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как весьма высокие», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как российские власти оценивают риски начала большой войны на Ближнем Востоке.