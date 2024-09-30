Песков призвал не связывать события СВО и коррекцию ядерной доктрины

Не нужно связывать ход спецоперации с обновлением ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил чрезвычайную важность этого документа.

«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу... Приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но СВО продолжается своим ходом, здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — сказал Песков.