Песков призвал не связывать события СВО и коррекцию ядерной доктрины
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Не нужно связывать ход спецоперации с обновлением ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил чрезвычайную важность этого документа.
«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу... Приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но СВО продолжается своим ходом, здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — сказал Песков.
Напомним, Владимир Путин ранее объявил об изменениях в ядерной доктрины России. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Москва оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. Также ядерный ответ может последовать за массированным авиаударом по РФ.