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30 сентября, 09:58

Песков призвал не связывать события СВО и коррекцию ядерной доктрины

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Не нужно связывать ход спецоперации с обновлением ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил чрезвычайную важность этого документа.

«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу... Приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но СВО продолжается своим ходом, здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — сказал Песков.

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Напомним, Владимир Путин ранее объявил об изменениях в ядерной доктрины России. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Москва оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. Также ядерный ответ может последовать за массированным авиаударом по РФ.

Александр Юнашев
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