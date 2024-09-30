Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 13:57

Убийцы челябинского школьника «искренне раскаялись» перед приговором в суде

Убийцы подростка в Челябинске выступили с последним словом в суде

Мигранты, которые убили подростка у ТРК «Космос» в Челябинске, выступили в зале суда. Они раскаивались, извинялись и просили строго их не судить. Подсудимые вспомнили все свои «льготы»: многодетность, хронические заболевания и небольшой возраст.

«Убийство вышло случайно. Я ни с кем не договаривался, никого не заставлял участвовать в драке. Прошу меня строго не наказывать», — цитирует Ura.ru слова 20-летнего Шахрома Мирова, для которого гособвинение запросило 18 лет колонии.

Мигрантов сняли на видео во время неспешного бегства с места избиения 14-летнего вратаря "Родины"
Мигрантов сняли на видео во время неспешного бегства с места избиения 14-летнего вратаря "Родины"

Другой обвиняемый, 20-летний Абдулвахоб Сабуров, попросил суд смягчить наказание из-за туберкулёза, который ему нужно лечить. Также он заявил, что зря полез в драку, и попросил прощения у родственников погибшего. Самый взрослый из обвиняемых, 33-летний Нажмиддин Имомов, указал на то, что является многодетным отцом. Обвинения в убийстве с него сняли накануне.

Близнецы Тоир и Зоир Джаллиловы тоже раскаялись. Первый заявил, что никого не трогал, а второй поведал суду, что взял палку для исключительно для самообороны. Схожие заявления были и у двух других иностранцев. По их словам, они никого не трогали и вообще сожалеют, что оказались у ТРК в тот вечер.

«Во время драки я шёл последний. У меня не было мыслей о драке. Мои слова подтверждаются. Прошу дать им оценку», — сказал в суде единственный обвиняемый с паспортом России 18-летний Хуршед Одинаев.

Пьяный мигрант жестоко избил сотрудницу Wildberries в Подмосковье из-за отказа в любви
Пьяный мигрант жестоко избил сотрудницу Wildberries в Подмосковье из-за отказа в любви

Напомним, что инцидент произошёл в апреле прошлого года. Группа из пятерых мигрантов и одного русского напала на 17-летнего подростка из-за ссоры в компьютерной игре. Участников массовой драки вскоре взяли под стражу.

Обложка ©

freepik.com / rawpixel.com

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров