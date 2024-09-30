Убийцы челябинского школьника «искренне раскаялись» перед приговором в суде

Мигранты, которые убили подростка у ТРК «Космос» в Челябинске, выступили в зале суда. Они раскаивались, извинялись и просили строго их не судить. Подсудимые вспомнили все свои «льготы»: многодетность, хронические заболевания и небольшой возраст.

«Убийство вышло случайно. Я ни с кем не договаривался, никого не заставлял участвовать в драке. Прошу меня строго не наказывать», — цитирует Ura.ru слова 20-летнего Шахрома Мирова, для которого гособвинение запросило 18 лет колонии.

Другой обвиняемый, 20-летний Абдулвахоб Сабуров, попросил суд смягчить наказание из-за туберкулёза, который ему нужно лечить. Также он заявил, что зря полез в драку, и попросил прощения у родственников погибшего. Самый взрослый из обвиняемых, 33-летний Нажмиддин Имомов, указал на то, что является многодетным отцом. Обвинения в убийстве с него сняли накануне.

Близнецы Тоир и Зоир Джаллиловы тоже раскаялись. Первый заявил, что никого не трогал, а второй поведал суду, что взял палку для исключительно для самообороны. Схожие заявления были и у двух других иностранцев. По их словам, они никого не трогали и вообще сожалеют, что оказались у ТРК в тот вечер.