Убийцы челябинского школьника «искренне раскаялись» перед приговором в суде
Убийцы подростка в Челябинске выступили с последним словом в суде
Мигранты, которые убили подростка у ТРК «Космос» в Челябинске, выступили в зале суда. Они раскаивались, извинялись и просили строго их не судить. Подсудимые вспомнили все свои «льготы»: многодетность, хронические заболевания и небольшой возраст.
«Убийство вышло случайно. Я ни с кем не договаривался, никого не заставлял участвовать в драке. Прошу меня строго не наказывать», — цитирует Ura.ru слова 20-летнего Шахрома Мирова, для которого гособвинение запросило 18 лет колонии.
Другой обвиняемый, 20-летний Абдулвахоб Сабуров, попросил суд смягчить наказание из-за туберкулёза, который ему нужно лечить. Также он заявил, что зря полез в драку, и попросил прощения у родственников погибшего. Самый взрослый из обвиняемых, 33-летний Нажмиддин Имомов, указал на то, что является многодетным отцом. Обвинения в убийстве с него сняли накануне.
Близнецы Тоир и Зоир Джаллиловы тоже раскаялись. Первый заявил, что никого не трогал, а второй поведал суду, что взял палку для исключительно для самообороны. Схожие заявления были и у двух других иностранцев. По их словам, они никого не трогали и вообще сожалеют, что оказались у ТРК в тот вечер.
«Во время драки я шёл последний. У меня не было мыслей о драке. Мои слова подтверждаются. Прошу дать им оценку», — сказал в суде единственный обвиняемый с паспортом России 18-летний Хуршед Одинаев.
Напомним, что инцидент произошёл в апреле прошлого года. Группа из пятерых мигрантов и одного русского напала на 17-летнего подростка из-за ссоры в компьютерной игре. Участников массовой драки вскоре взяли под стражу.
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