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30 сентября, 15:20

Подвешенное состояние : Востоковед предсказал реакцию Израиля на нового лидера «Хезболлы»

Востоковед Тарасов: Новый лидер «Хезболлы» вряд ли устроит Израиль

Хашем Сафи ад-Дин. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Хашем Сафи ад-Дин. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Будущее ливанской шиитской партии «Хезболла» на данный момент трудно предсказать, после избрания Хашема Сафи ад-Дина новым генеральным секретарём организации ситуация находится в подвешенном состоянии. Об этом рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Собеседник «Ленты.ру» сомневается, что власти Израиля устроит данный выбор. Эксперт полагает, что глава организации обречён из-за своей харизматичности.

«Лидеры этой организации отлично понимают, что выдвигаемые лидеры, которых они раскручивают, они харизматики и они обречены, то есть они подставляются... Ситуация находится в подвешенном, неопределённом состоянии», — подчеркнул востоковед.

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Ранее сообщалось «Хезболла» выбрала в качестве нового лидера двоюродного брата Хасана Насраллы, чью смерть уже официально признала. Он погиб в результате атаки на штаб организации, ради чего армия Израиля сровняла с землёй район в Бейруте.

Борис Эльфанд
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