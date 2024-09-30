Подвешенное состояние : Востоковед предсказал реакцию Израиля на нового лидера «Хезболлы»
Востоковед Тарасов: Новый лидер «Хезболлы» вряд ли устроит Израиль
Хашем Сафи ад-Дин. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir
Будущее ливанской шиитской партии «Хезболла» на данный момент трудно предсказать, после избрания Хашема Сафи ад-Дина новым генеральным секретарём организации ситуация находится в подвешенном состоянии. Об этом рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Собеседник «Ленты.ру» сомневается, что власти Израиля устроит данный выбор. Эксперт полагает, что глава организации обречён из-за своей харизматичности.
«Лидеры этой организации отлично понимают, что выдвигаемые лидеры, которых они раскручивают, они харизматики и они обречены, то есть они подставляются... Ситуация находится в подвешенном, неопределённом состоянии», — подчеркнул востоковед.
Ранее сообщалось «Хезболла» выбрала в качестве нового лидера двоюродного брата Хасана Насраллы, чью смерть уже официально признала. Он погиб в результате атаки на штаб организации, ради чего армия Израиля сровняла с землёй район в Бейруте.