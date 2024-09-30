Подвешенное состояние : Востоковед предсказал реакцию Израиля на нового лидера «Хезболлы»

Будущее ливанской шиитской партии «Хезболла» на данный момент трудно предсказать, после избрания Хашема Сафи ад-Дина новым генеральным секретарём организации ситуация находится в подвешенном состоянии. Об этом рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Лидеры этой организации отлично понимают, что выдвигаемые лидеры, которых они раскручивают, они харизматики и они обречены, то есть они подставляются... Ситуация находится в подвешенном, неопределённом состоянии», — подчеркнул востоковед.