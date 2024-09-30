Украинских военкомов обязали вести видеофиксацию своей работы

На Украине сотрудников ТЦК обязали вести видеофиксацию своей работы по призыву граждан на службу в ВСУ. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на инструкцию от Минобороны страны.

Так, военкомы должны будут включать камеру «с момента начала исполнения служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения и проверки военно-учётных документов» и до завершения указанных мероприятий. Исключение — попадание в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом. Видеозапись должна храниться 30 дней, при её потере будет инициировано расследование. Файлы могут быть предоставлены полиции, прокуратуре и иным органам киевской власти по их запросу.