Украинских военкомов обязали вести видеофиксацию своей работы
На Украине сотрудников ТЦК обязали вести видеофиксацию своей работы по призыву граждан на службу в ВСУ. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на инструкцию от Минобороны страны.
Так, военкомы должны будут включать камеру «с момента начала исполнения служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения и проверки военно-учётных документов» и до завершения указанных мероприятий. Исключение — попадание в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом. Видеозапись должна храниться 30 дней, при её потере будет инициировано расследование. Файлы могут быть предоставлены полиции, прокуратуре и иным органам киевской власти по их запросу.
Ранее Life.ru писал, что украинцы, которые не хотят погибать за политические интересы Запада, объявили ТЦК подпольную войну. Неизвестные сотнями жгут автомобили военных по всей стране. Военкомы тем временем продолжают бесчинствовать в поисках «свежего мяса» для ВСУ, а в свободное от ловли уклонистов время не стесняются хвастаться беззаботной жизнью.
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