В РГГУ подвели итоги работы трёхдневной конференции «История Новороссии»

На протяжении трёх дней учёные ведущих российских вузов и институтов, а также сотрудники музеев делились результатами исследований и обменивались опытом с коллегами из новых регионов. Как отметили организаторы, конференция станет ежегодной, а её тематика будет ещё обширнее.

«Мне кажется, что будет правильным, если тематика её будет расширяться. Наряду с вопросами истории, которые надо всё время держать на высоком уровне, я думаю, что будут и какие-то секции, которые будут относиться и к экономическому развитию Новороссии. Причём как в историческом плане, так и про будущее», — отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.