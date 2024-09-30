В РГГУ подвели итоги работы трёхдневной конференции «История Новороссии»
В понедельник, 30 сентября, в РГГУ подвели итоги работы Международной конференции «История Новороссии». Само мероприятие, организованное по поручению президента РФ Владимира Путина, проходило с 25 по 27 сентября в Мариуполе.
На протяжении трёх дней учёные ведущих российских вузов и институтов, а также сотрудники музеев делились результатами исследований и обменивались опытом с коллегами из новых регионов. Как отметили организаторы, конференция станет ежегодной, а её тематика будет ещё обширнее.
«Мне кажется, что будет правильным, если тематика её будет расширяться. Наряду с вопросами истории, которые надо всё время держать на высоком уровне, я думаю, что будут и какие-то секции, которые будут относиться и к экономическому развитию Новороссии. Причём как в историческом плане, так и про будущее», — отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
Организаторами конференции выступили Российское историческое общество, Минобрнауки России, фонд «История Отечества», РГГУ и Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи.
Кстати, ранее Владимир Путин записал видеообращение по случаю Дня присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Также президент отметил, что совместными усилиями наш народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям. Сегодня на Красной площади в Москве проходит концерт в честь этого знаменательного события, которое свершилось два года назад. Лепс назвал воссоединение новых регионов с Россией праздником русского духа, а комбриг Авидзба отметил, что это событие стало важной победой для нашей страны.