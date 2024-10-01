Сирийские СМИ сообщили о трёх погибших в ходе удара по Дамаску

В результате израильской атаки на Дамаск погибли три человека, среди которых оказалась журналистка Сафаа Ахмад. Девять человек получили ранения, сообщило агентство SANA.

По словам представителей сирийских сил ПВО, большинство запущенных ракет удалось перехватить, но это не смогло предотвратить человеческие жертвы и разрушения. В числе пострадавших объектов оказались жилые дома, что нанесло серьёзный ущерб частной собственности.