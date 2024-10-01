Сирийские СМИ сообщили о трёх погибших в ходе удара по Дамаску
SANA: В результате удара по Дамаску погибли три человека, включая журналистку
В результате израильской атаки на Дамаск погибли три человека, среди которых оказалась журналистка Сафаа Ахмад. Девять человек получили ранения, сообщило агентство SANA.
По словам представителей сирийских сил ПВО, большинство запущенных ракет удалось перехватить, но это не смогло предотвратить человеческие жертвы и разрушения. В числе пострадавших объектов оказались жилые дома, что нанесло серьёзный ущерб частной собственности.
Сирийское государственное телевидение также сообщило о гибели известной ведущей Сафаа Ахмад, которая погибла при исполнении своих обязанностей во время атаки. Как заявляет сирийское госТВ, действия Израиля расцениваются как «предательская агрессия».
Напомним, что Израиль начал ракетный обстрел сирийского Дамаска. Указано, что обстрел ЦАХАЛ вёл со стороны оккупированных Голанских высот. Город был атакован одновременно с началом военной операции на юге Ливана. Авиация Израиля трижды выпускала ракеты по сирийской столице, на проспекте Меззе рядом с парком Хадикат-эль-Фарансия вспыхнул сильный пожар.
Shutterstock / FOTODOM / Serdarkeskiin