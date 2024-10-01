Песков заявил об озабоченности Кремля нагнетанием напряжённости на Ближнем Востоке

Россия глубоко озабочена губительным нагнетанием напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с журналистами 1 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вторжение Израиля в Ливан.

«Мы с вами вместе наблюдаем, что география боевых действий расширяется. Это все ведёт к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряжённости», — указал представитель Кремля.