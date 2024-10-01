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Регион
1 октября, 09:18

Песков заявил об озабоченности Кремля нагнетанием напряжённости на Ближнем Востоке

Россия глубоко озабочена губительным нагнетанием напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с журналистами 1 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вторжение Израиля в Ливан.

«Мы с вами вместе наблюдаем, что география боевых действий расширяется. Это все ведёт к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряжённости», — указал представитель Кремля.

ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов против целей «Хезболлы»
ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов против целей «Хезболлы»

Напомним, что минувшим вечером Израиль начал наземную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары, также была задействована авиация. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ ChameleonsEye

Александр Юнашев
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