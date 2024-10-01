Песков заявил об озабоченности Кремля нагнетанием напряжённости на Ближнем Востоке
Россия глубоко озабочена губительным нагнетанием напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с журналистами 1 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вторжение Израиля в Ливан.
«Мы с вами вместе наблюдаем, что география боевых действий расширяется. Это все ведёт к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряжённости», — указал представитель Кремля.
Напомним, что минувшим вечером Израиль начал наземную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары, также была задействована авиация. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана.
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