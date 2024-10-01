Новоиспечённый генсек НАТО высказался о вторжении в Ливан, опустив роль Израиля

Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что организация пристально наблюдает за развитием событий в Ливане и рассчитывает на скорое прекращение военных действий. Об этом он заявил перед церемонией передачи полномочий в штаб-квартире НАТО.

«Мы внимательно следим за развитием событий, но у НАТО нет особой роли там, но, как альянс, мы находимся в тесном контакте с нашими партнёрами там и надеемся, что вооружённые действия завершатся как можно скорее», — сказал он.