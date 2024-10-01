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1 октября, 10:21

Новоиспечённый генсек НАТО высказался о вторжении в Ливан, опустив роль Израиля

Рютте: НАТО наблюдает за ситуацией в Ливане и надеется на деэскалацию

Марк Рютте. Фото © ТАСС / Utrecht Robin / ABACA

Марк Рютте. Фото © ТАСС / Utrecht Robin / ABACA

Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что организация пристально наблюдает за развитием событий в Ливане и рассчитывает на скорое прекращение военных действий. Об этом он заявил перед церемонией передачи полномочий в штаб-квартире НАТО.

«Мы внимательно следим за развитием событий, но у НАТО нет особой роли там, но, как альянс, мы находимся в тесном контакте с нашими партнёрами там и надеемся, что вооружённые действия завершатся как можно скорее», — сказал он.

Традиционную озабоченность ситуацией выразил также уходящий генсек Йенс Столтенберг. Оба они, однако, обошлись в своих заявлениях без упоминаний Израиля.

Новый генсек НАТО взял в руки «топор войны»
Новый генсек НАТО взял в руки «топор войны»

Напомним, что 30 сентября Израиль перешёл к новому этапу войны против «Хезболлы»: артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары по Ливану, также была задействована авиация. В результате израильских бомбардировок погибло уже 95 человек, ещё 172 пострадали. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана.

Владимир Озеров
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