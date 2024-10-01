«Он был избранным»: Соседов объяснил, в чём феномен Вячеслава Добрынина Критик Соседов: Феномен Добрынина заключался в композиторской свободе 1 октября, 12:11 Вячеслав Добрынин. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Феномен композитора Вячеслава Добрынина заключался в лёгкости и музыкальной свободе. Об этом в беседе с Life.ru заявил критик Сергей Соседов.

«Феномен Добрынина в том, что он прекрасный мелодист. Лёгкий, как река, свободно текущая по руслу, льётся, течёт река, и так же он легко выдавал мелодии. Настолько мелодии были естественными, легко льющимися, не из пальца высосанными, чтобы слушатели понимали, что мелодии рождались самим вдохновением, озарением», — сказал Соседов.

Музыкальный критик напомнил, что композитор написал более 100 хитов о вечном: о жизни, о любви, о дружбе, о природе, о мире, о земле, о Родине. Он отметил, что у музыканта было всё: разная тематика песен, много юмора, лёгкость, ненапряжность композиторского пера, свобода музыкальная и композиторская. Соседов считает, что в этом и есть главный феномен Добрынина.

Он был избранным, его избрал Господь и водил его пером, и Слава создавал такое. Феномен в лёгкости композиторского пера и умении создавать песни о людях. Это непросто – создавать простые песни Музыкальный критик Сергей Соседов