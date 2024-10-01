«Он был избранным»: Соседов объяснил, в чём феномен Вячеслава Добрынина
Критик Соседов: Феномен Добрынина заключался в композиторской свободе
Вячеслав Добрынин. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Феномен композитора Вячеслава Добрынина заключался в лёгкости и музыкальной свободе. Об этом в беседе с Life.ru заявил критик Сергей Соседов.
«Феномен Добрынина в том, что он прекрасный мелодист. Лёгкий, как река, свободно текущая по руслу, льётся, течёт река, и так же он легко выдавал мелодии. Настолько мелодии были естественными, легко льющимися, не из пальца высосанными, чтобы слушатели понимали, что мелодии рождались самим вдохновением, озарением», — сказал Соседов.
Музыкальный критик напомнил, что композитор написал более 100 хитов о вечном: о жизни, о любви, о дружбе, о природе, о мире, о земле, о Родине. Он отметил, что у музыканта было всё: разная тематика песен, много юмора, лёгкость, ненапряжность композиторского пера, свобода музыкальная и композиторская. Соседов считает, что в этом и есть главный феномен Добрынина.
Он был избранным, его избрал Господь и водил его пером, и Слава создавал такое. Феномен в лёгкости композиторского пера и умении создавать песни о людях. Это непросто – создавать простые песни
Музыкальный критик Сергей Соседов
Напомним, сегодня не стало народного артиста РФ, композитора, эстрадного певца Вячеслава Добрынина. Ему было 78 лет. Последний месяц артист уже не вставал с постели. Его госпитализировали с подозрением на очередной инсульт, однако врачи не смогли спасти творца. Как отметил певец Лев Лещенко, Добрынин «озвучил своими шлягерами» всё наше время. Поэт Симон Осиашвили рассказал, что маэстро не успел закончить свою новую композицию.