6 правил, как не утащить проблемы после коридора затмения и выйти из него без потерь

Финал коридора затмений 2 октября 2024 года — это не просто астрономическое событие, а мощный энергетический момент, который может стать переломным в вашей жизни. Как завершить этот период правильно, чтобы не взять с собой старые проблемы и обиды? Вот шесть основных правил, которые помогут вам пройти этот этап легко и уверенно.

1. Оставьте прошлое позади

Как не допустить ошибок в финале коридора затмений. Фото © «Шедеврум»

Затмения — это символическое время для закрытия старых глав. Подумайте о том, что больше не приносит вам радости или пользы. Это может быть токсичная дружба, изжившие себя привычки или старые обязательства. Прямо сейчас — самое время от этого избавиться. Отпуская прошлое, вы освобождаете место для новых возможностей.

Как рассказывает Life.ru астролог Дмитрий Харон, конец коридора затмений 2024 года будет связан с завершениями и началом новых циклов. Возможно, придётся отпустить то, что больше не служит вам, чтобы создать пространство для чего-то нового и значимого.

2. Примите свои тёмные стороны

Планета Плутон, известная как «властелин подземного мира», активна в этот период. Она подталкивает к осознанию наших скрытых сторон. Тёмные стороны личности — это не что-то, от чего нужно бежать. Наоборот, принимайте свои слабости и недостатки, ведь они часть вашего роста. Это время для глубокого самопознания и принятия себя целиком.

Солнечное затмение в конце коридора, как рассказывает астролог, становится ещё более интересным благодаря близкому расположению к Чёрной Луне (Лилит) и Меркурию. Эти планетные влияния придают затмению дополнительные слои энергии и значимости.

Лилит символизирует наши теневые стороны, скрытые желания и стремления, которые мы часто стараемся подавить или игнорировать. Близость к Лилит добавляет интенсивности к переживаемым эмоциям и событиям. Это затмение может высветить те аспекты вашей жизни, где вы чувствуете ограниченность или внутренние конфликты, связанные с личной свободой и самовыражением. Дмитрий Харон Астролог

3. Держите эмоции под контролем

Шесть правил, как правильно завершить коридор затмений. Фото © «Шедеврум»

Во время затмений мы все можем чувствовать себя более уязвимыми и эмоционально нестабильными. Это связано с тем, что планеты, такие как Марс и Меркурий, обостряют эмоциональные конфликты. Будьте осторожны с тем, что говорите, и старайтесь избегать споров. Иногда лучше всего взять паузу и вернуться к вопросу, когда эмоции улягутся.

Затмение акцентирует внимание на балансировании между собственными потребностями и требованиями окружающих. Это может быть момент, когда вы почувствуете необходимость сделать шаг назад и пересмотреть свои приоритеты, особенно в области личного комфорта и мира с другими людьми. Дмитрий Харон Астролог

Влияние Венеры, которая является управителем знака зодиака Весы, как рассказывает астролог, будет усиливать фокус на любви, красоте и деньгах. В момент солнечного затмения 2 октября планета будет находиться в знаке зодиака Скорпион, что привносит интенсивность и страстность в темы, связанные с отношениями, деньгами и ценностями. Венера стремится к глубоким и трансформирующим связям, и это может создать напряжение или кризисные ситуации, особенно если в отношениях присутствуют скрытые эмоции или недосказанность.

Будьте внимательны к своим желаниям и намерениям, особенно в романтических или финансовых вопросах. Не поддавайтесь искушению контролировать или манипулировать. Дмитрий Харон Астролог

4. Пересмотрите свои приоритеты

Энергия затмения знака зодиака Весы помогает задуматься о своих истинных ценностях. Что действительно важно в вашей жизни? Возможно, пора переоценить материальные блага или пересмотреть привычки, которые уже не соответствуют вашему внутреннему миру. Затмение — это отличная возможность для того, чтобы поставить перед собой новые цели и приоритеты.

5. Доверяйте интуиции

Финал коридора затмений: что делать, чтобы всё прошло гладко. Фото © «Шедеврум»

Энергия конца коридора затмений обостряет нашу интуицию. Используйте это время для медитаций, ведения дневников или анализа своих снов. Эти практики помогут вам лучше понять свои истинные желания и намерения. Не игнорируйте внутренние сигналы: затмения часто приносят откровения, которые ранее были скрыты от нашего сознания.

6. Будьте открыты неожиданностям

Затмения часто приносят неожиданные повороты в жизни, будь то новые возможности или неожиданные вызовы. Не бойтесь перемен — они могут привести к лучшему. Доверяйте процессу и помните, что вселенная всегда работает в ваших интересах, даже если путь кажется трудным.

Как правильно завершить коридор затмений 2 октября. Фото © «Шедеврум»