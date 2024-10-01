Россиян предостерегли от опасного влияния главного мага СССР Кашпировского
Психолог Миллер: Вера в магию может привести к синдрому отложенной жизни
Практикующий психолог Александра Миллер объяснила рост спроса в России на тарологов и колдунов. По её мнению, людям легче надеяться на чудо и купить лотерейный билет, нежели приложить усилие, чтобы достичь желаемой цели. Таким мнением она поделилась в беседе с Инфо24.
«Волшебная таблетка от всех недугов со времён Советского Союза, когда садились семьями, возле телевизора с банками воды и намагничивали ее на нужный лад, сохранилась, к сожалению, и по сей день», — отметила эксперт.
При этом настрой на позитивный лад действительно может сработать в тех случаях, когда человек не просто надеется на высшие силы и волшебство, а действует. В противном случае есть риск попасть в ловушку синдрома отложенной жизни.
«Можно так и жить в постоянном ожидании чуда и идеальных условий, но жизнь не идеальна и порой налаживается неочевидным образом, даже через неудачи и негативный опыт», — пояснила психолог.
Напомним, популярнейший в советское время экстрасенс Анатолий Кашпировский, которому сейчас 85 лет, снова вербует сторонников и проводит свои фирменные сеансы гипнотического внушения. На один из таких сеансов ворвались активисты движения «Сорок сороков», попытавшись сорвать выступление гипнотизёра и призвав его покинуть страну. Против «восставшего» Кашпировского выступают также правозащитники, которые обратились в Следственный комитет с просьбой проверить экстрасенса на мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Деятельностью заряжающего воду через телевизор мага заинтересовались и в Госдуме, который несмотря на жалобы людей продолжает проводить свои сеансы.