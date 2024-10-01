Россиян предостерегли от опасного влияния главного мага СССР Кашпировского

Практикующий психолог Александра Миллер объяснила рост спроса в России на тарологов и колдунов. По её мнению, людям легче надеяться на чудо и купить лотерейный билет, нежели приложить усилие, чтобы достичь желаемой цели. Таким мнением она поделилась в беседе с Инфо24.

«Волшебная таблетка от всех недугов со времён Советского Союза, когда садились семьями, возле телевизора с банками воды и намагничивали ее на нужный лад, сохранилась, к сожалению, и по сей день», — отметила эксперт.

При этом настрой на позитивный лад действительно может сработать в тех случаях, когда человек не просто надеется на высшие силы и волшебство, а действует. В противном случае есть риск попасть в ловушку синдрома отложенной жизни.