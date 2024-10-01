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1 октября, 11:20

Россиян предостерегли от опасного влияния главного мага СССР Кашпировского

Психолог Миллер: Вера в магию может привести к синдрому отложенной жизни

Практикующий психолог Александра Миллер объяснила рост спроса в России на тарологов и колдунов. По её мнению, людям легче надеяться на чудо и купить лотерейный билет, нежели приложить усилие, чтобы достичь желаемой цели. Таким мнением она поделилась в беседе с Инфо24.

«Волшебная таблетка от всех недугов со времён Советского Союза, когда садились семьями, возле телевизора с банками воды и намагничивали ее на нужный лад, сохранилась, к сожалению, и по сей день», — отметила эксперт.

При этом настрой на позитивный лад действительно может сработать в тех случаях, когда человек не просто надеется на высшие силы и волшебство, а действует. В противном случае есть риск попасть в ловушку синдрома отложенной жизни.

Буланова и Юлиан вспомнили «чудеса‎» главного мага СССР Кашпировского, снова гребущего миллионы
Буланова и Юлиан вспомнили «чудеса‎» главного мага СССР Кашпировского, снова гребущего миллионы

«Можно так и жить в постоянном ожидании чуда и идеальных условий, но жизнь не идеальна и порой налаживается неочевидным образом, даже через неудачи и негативный опыт», — пояснила психолог.

Напомним, популярнейший в советское время экстрасенс Анатолий Кашпировский, которому сейчас 85 лет, снова вербует сторонников и проводит свои фирменные сеансы гипнотического внушения. На один из таких сеансов ворвались активисты движения «Сорок сороков», попытавшись сорвать выступление гипнотизёра и призвав его покинуть страну. Против «восставшего» Кашпировского выступают также правозащитники, которые обратились в Следственный комитет с просьбой проверить экстрасенса на мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Деятельностью заряжающего воду через телевизор мага заинтересовались и в Госдуме, который несмотря на жалобы людей продолжает проводить свои сеансы.

Обложка ©

freepik/teksomolika

Алёна Зиновьева
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