Во Франции вновь допустили отправку военных на Украину
Госсекретарь Франции Хаддад допустил отправку военнослужащих на Украину
Отправка ВС Франции на Украину возможна. Такое заявление сделал Государственный секретарь республики по делам Европы Бенжамен Хаддад.
«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать», — сказал он в интервью Berliner Zeitung.
Госсекретарь добавил, что позиция французского руководства о том, что возможность отправки военных в зону украинского конфликта нельзя исключать, не изменилась. Кроме того он отметил, что армия Франции может проводить учебные миссии в Незалежной. Тем не менее подобные вопросы необходимо будет согласовывать с партнёрами по НАТО, подытожил Хаддад.
Напомним, что французский президент Эмманюэль Макрон говорил о возможной отправке французского военного контингента на Украину ещё в начале года. В частности, он предлагал создать организацию военных инструкторов из нескольких стран Евросоюза — Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и ФРГ, — чтобы отправить их тренировать бойцов ВСУ. После в распоряжение СВР России попали документы, подтверждающие намерения французского руководства. Правда, с минувшего лета, ни глава Франции, ни чиновники республики этот вопрос не поднимали.
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