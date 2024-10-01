Во Франции вновь допустили отправку военных на Украину

«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать», — сказал он в интервью Berliner Zeitung.

Госсекретарь добавил, что позиция французского руководства о том, что возможность отправки военных в зону украинского конфликта нельзя исключать, не изменилась. Кроме того он отметил, что армия Франции может проводить учебные миссии в Незалежной. Тем не менее подобные вопросы необходимо будет согласовывать с партнёрами по НАТО, подытожил Хаддад.