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2 октября, 01:25

Дегтярёв заявил о профессиональных действиях экипажа борта с Чернышенко

Экипаж борта с российской делегацией, следовавшей в Катар, но вынужденно севшего в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, действовал профессионально. Так о ситуации высказался находившийся на борту министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Обстановка напряжённая, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах», — сказал Дегтярёв журналистам.

Самолёт с делегацией, возглавляемой вице-премьером Дмитрием Чернышенко, был вынужден развернуться над Каспием в момент закрытия воздушного пространства Ирана и сесть в Минводах для дозаправки. Сейчас борт прибыл в Москву. Вице-премьер РФ должен был участвовать в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), который намечен на 2-3 октября в Катаре.

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Напомним, Иран провёл массированную ракетную атаку по Израилю вечером 1 октября. В исламской республике заявили, что это месть за гибель высокопоставленных членов ХАМАС, «Хезболлы» и КСИР. Тегеран объявил операцию завершённой, пригрозив Тель-Авиву новыми ударами в случае ответного залпа.

Обложка ©

Unsplash / Suhyeon Choi

Артур Лапсаков
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