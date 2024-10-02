Дегтярёв заявил о профессиональных действиях экипажа борта с Чернышенко

Экипаж борта с российской делегацией, следовавшей в Катар, но вынужденно севшего в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, действовал профессионально. Так о ситуации высказался находившийся на борту министр спорта Михаил Дегтярёв.

Самолёт с делегацией, возглавляемой вице-премьером Дмитрием Чернышенко, был вынужден развернуться над Каспием в момент закрытия воздушного пространства Ирана и сесть в Минводах для дозаправки. Сейчас борт прибыл в Москву. Вице-премьер РФ должен был участвовать в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), который намечен на 2-3 октября в Катаре.