Песков: РФ продолжает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке
Россия продолжает диалог со всеми странами-участницами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте, мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности», — отметил Песков в беседе с журналистами.
Как писал Life.ru, вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Сообщалось о взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим». По данным Ирана, 90% ракет достигли целей. Ранее Песков отметил, что в России не исключают временные ограничения на полёты для делегаций в страны Ближнего Востока из-за обострения ситуации.
Life.ru