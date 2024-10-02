Песков: РФ продолжает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Россия продолжает диалог со всеми странами-участницами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте, мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности», — отметил Песков в беседе с журналистами.