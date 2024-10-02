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2 октября, 10:15

Песков: РФ продолжает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Россия продолжает диалог со всеми странами-участницами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте, мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности», — отметил Песков в беседе с журналистами.

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Удар по Израилю: как Иран пытался уйти от войны и начал атаку

Как писал Life.ru, вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Сообщалось о взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим». По данным Ирана, 90% ракет достигли целей. Ранее Песков отметил, что в России не исключают временные ограничения на полёты для делегаций в страны Ближнего Востока из-за обострения ситуации.

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Life.ru

Александр Юнашев
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