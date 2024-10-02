Песков допустил ограничения на полёты в страны Ближнего Востока из-за обострения
В России не исключают временные ограничения на полёты для делегаций в страны Ближнего Востока из-за обострения ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не знаю, какой график, потому что это может быть по разным ведомствам. Но, разумеется, сейчас многие авиакомпании воздерживаются от полётов. Кроме того, воздушное пространство Ирана закрыто. Поэтому временные ограничения сейчас могут иметь место», — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее ВВС Израиля совершили налёт на один из районов Бейрута, где, как предполагалось, находился подземный бункер «Хезболлы». Целью удара был лидер организации Хасан Насралла. Он погиб. В ответ на это вечером 1 октября Иран устроил массированный обстрел Израиля. По данным СМИ, удары наносились по военным объектам, в том числе авиабазам ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим». Из-за масштабной атаки многие авиарейсы были перенаправлены в другие аэропорты.
ТАСС / Владимир Смирнов