Песков допустил ограничения на полёты в страны Ближнего Востока из-за обострения

В России не исключают временные ограничения на полёты для делегаций в страны Ближнего Востока из-за обострения ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, какой график, потому что это может быть по разным ведомствам. Но, разумеется, сейчас многие авиакомпании воздерживаются от полётов. Кроме того, воздушное пространство Ирана закрыто. Поэтому временные ограничения сейчас могут иметь место», — отметил представитель Кремля.