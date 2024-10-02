Кенгурят из Калуги и Ярославля могли украсть для разведения работники зоопарков

По делу о похищениях кенгуру допрашивают сотрудников зоопарков. На территории калужского рядом с местом преступления, по данным SHOT, обнаружили кусачки. По одной из версий, работники могли украсть кенгурят для разведения.

Один из вольеров, из которых были похищены кенгурята. Видео © SHOT

Жертвами похитителей стали именно маленькие кенгурята — и в Калуге, и в Ярославле. Судя по всему, преступники хорошо разбираются в правилах содержания кенгуру: они знали, что малыши уже выходят из сумки мамы и могут выжить без неё, если выкормить молоком. Парня с распространённого ранее фоторобота пока найти не удалось. Но есть вероятность, что это просто прохожий, который случайно оказался рядом с зоопарком в момент похищения.

Подвид украденных кенгуру называется рыже-серый валлаби. По словам экспертов, сейчас на чёрном рынке действительно есть на них спрос, так как из-за границы сумчатых в последнее время почти не перевозят. В РФ кенгуру покупают для частных зоопарков, а также для продажи мяса.