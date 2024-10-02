Попытки ВСУ покинуть позиции в Угледаре были почти самоубийственными. Об этом пишет BBC со ссылкой на военнослужащих 72-й бригады украинской армии.

Солдат ВСУ Роман поведал о попытках подразделений, удерживавших Угледар, покинуть город. По его информации, украинские бойцы в основном отставляли позиции ночью, стараясь пересечь минные поля по тропам. Кроме того, ситуация осложнялась обстрелами трассы в Богоявленке, по которой ВСУ планировали бежать.