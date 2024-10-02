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2 октября, 11:50
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В Британии назвали самоубийством попытки украинских военных покинуть позиции в Угледаре

BBC: Попытки ВСУ покинуть Угледар были почти самоубийственными

Попытки ВСУ покинуть позиции в Угледаре были почти самоубийственными. Об этом пишет BBC со ссылкой на военнослужащих 72-й бригады украинской армии.

Солдат ВСУ Роман поведал о попытках подразделений, удерживавших Угледар, покинуть город. По его информации, украинские бойцы в основном отставляли позиции ночью, стараясь пересечь минные поля по тропам. Кроме того, ситуация осложнялась обстрелами трассы в Богоявленке, по которой ВСУ планировали бежать.

«Днём это становилось почти самоубийственной миссией», — отметил боец, добавив, что после прорыва российских военных в центр Угледара ВСУ могли покинуть город только пешком.

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«Надо было думать раньше»: Лейтенант ВСУ жёстко прошёлся по командованию из-за потери Угледара

Как рассказывал Life.ru, ВС РФ освободили город Угледар в ДНР, подняв над местной администрацией российский флаг. В командовании украинской армии уже подтвердили сдачу города. В Генштабе ВСУ отметили, что ситуация на фронте после потери населённого пункта остаётся сложной.

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Александра Мышляева
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