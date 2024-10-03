В США напуганы продвижением Армии России на Украине невиданными с 2022 года темпами

Армия России продвигается на Украине невиданными с 2022 года темпами и берёт под контроль всё больше территорий. Об этом говорится в статье издания The Washington Post.

Согласно оценке колумнистов, в августе и сентябре российские войска взяли под свой контроль 318 квадратных миль (около 820 квадратных километров), в основном на участке от Артёмовска (Бахмута) до Угледара. Издание при этом приводит несколько причин данного успеха.

Во-первых, стремительное освобождение земель аналитики связывают с усовершенствованием российских тактических методов. Армия РФ осуществляет атаки небольшими группами, полагаясь на значительное превосходство в артиллерии и использование БПЛА. Такая тактика уменьшает вероятность их обнаружения и усложняет возможности ответного огня со стороны ВСУ.