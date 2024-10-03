В США напуганы продвижением Армии России на Украине невиданными с 2022 года темпами
WP: Российская армия продвигается на Украине невиданными с 2022 года темпами
Российский танк. Фото © VK / Минобороны РФ
Армия России продвигается на Украине невиданными с 2022 года темпами и берёт под контроль всё больше территорий. Об этом говорится в статье издания The Washington Post.
Согласно оценке колумнистов, в августе и сентябре российские войска взяли под свой контроль 318 квадратных миль (около 820 квадратных километров), в основном на участке от Артёмовска (Бахмута) до Угледара. Издание при этом приводит несколько причин данного успеха.
Во-первых, стремительное освобождение земель аналитики связывают с усовершенствованием российских тактических методов. Армия РФ осуществляет атаки небольшими группами, полагаясь на значительное превосходство в артиллерии и использование БПЛА. Такая тактика уменьшает вероятность их обнаружения и усложняет возможности ответного огня со стороны ВСУ.
Во-вторых, у российских бойцов улучшена связь, а это делает координацию военных действий намного лучше. Ещё одной причиной американское издание называет атаку ВСУ на Курскую область. Вторжение отвлекло часть ресурсов украинских войск и растянула линию боевого соприкосновения. Это ударило по подразделениям ВСУ в Донбассе, усугубив нехватку личного состава в украинских бригадах, сказано в статье.
Напомним, днём ранее ВС РФ освободили город Угледар в ДНР, подняв над местной администрацией российский флаг. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. В командовании украинской армии уже подтвердили сдачу города.