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3 октября, 05:39

В США напуганы продвижением Армии России на Украине невиданными с 2022 года темпами

WP: Российская армия продвигается на Украине невиданными с 2022 года темпами

Российский танк. Фото © VK / Минобороны РФ

Российский танк. Фото © VK / Минобороны РФ

Армия России продвигается на Украине невиданными с 2022 года темпами и берёт под контроль всё больше территорий. Об этом говорится в статье издания The Washington Post.

Согласно оценке колумнистов, в августе и сентябре российские войска взяли под свой контроль 318 квадратных миль (около 820 квадратных километров), в основном на участке от Артёмовска (Бахмута) до Угледара. Издание при этом приводит несколько причин данного успеха.

Во-первых, стремительное освобождение земель аналитики связывают с усовершенствованием российских тактических методов. Армия РФ осуществляет атаки небольшими группами, полагаясь на значительное превосходство в артиллерии и использование БПЛА. Такая тактика уменьшает вероятность их обнаружения и усложняет возможности ответного огня со стороны ВСУ.

Во-вторых, у российских бойцов улучшена связь, а это делает координацию военных действий намного лучше. Ещё одной причиной американское издание называет атаку ВСУ на Курскую область. Вторжение отвлекло часть ресурсов украинских войск и растянула линию боевого соприкосновения. Это ударило по подразделениям ВСУ в Донбассе, усугубив нехватку личного состава в украинских бригадах, сказано в статье.

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Напомним, днём ранее ВС РФ освободили город Угледар в ДНР, подняв над местной администрацией российский флаг. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. В командовании украинской армии уже подтвердили сдачу города.

Андрей Бражников
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