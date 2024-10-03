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3 октября, 06:46

Стало известно, кто изобличил связи убийц из «Крокуса» к ИГИЛ*

Свидетели подтвердили причастность террористов из «Крокуса» к «Вилаят Хорасан»*

Потерпевшие и свидетели путём дачи показаний подтвердили причастность к теракту в «Крокус сити холле» этапированных в Москву из Дагестана боевиков группировки «Вилаят Хорасан»*, которая входит в состав международной террористической организации ИГИЛ*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Гадоева**, Исмоилова**, Солиева М. А.**, Солиева У. А.**, Хамидова** к инкриминируемым им преступлениям, что подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами проверки показаний на месте Гадоева*, а также иными материалами уголовного дела», — сказано в документах.

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовы изобличать друг друга в показаниях
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовы изобличать друг друга в показаниях

Напомним, что теракт в концертном зале, в ходе которого погибли 144 человека, получил статус международного, поскольку его организаторы находились за границей. Ранее появилась информация о том, что четверо сообщников исполнителей теракта в «Крокусе» были членами группировки «Вилаят Хорасан»*. Они также собирались устроить ещё один теракт с использованием самодельной бомбы.

* Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

** Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Life.ru

Владимир Озеров
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