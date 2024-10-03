Стало известно, кто изобличил связи убийц из «Крокуса» к ИГИЛ*

Потерпевшие и свидетели путём дачи показаний подтвердили причастность к теракту в «Крокус сити холле» этапированных в Москву из Дагестана боевиков группировки «Вилаят Хорасан»*, которая входит в состав международной террористической организации ИГИЛ*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Гадоева**, Исмоилова**, Солиева М. А.**, Солиева У. А.**, Хамидова** к инкриминируемым им преступлениям, что подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами проверки показаний на месте Гадоева*, а также иными материалами уголовного дела», — сказано в документах.