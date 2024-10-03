Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Белгороде 3 октября, 07:40 Пожар в квартире в Белгороде. Обложка © Telegram / МЧС России

В Белгороде в одной из квартир многоэтажки произошёл пожар, погибла женщина, и два человека получили травмы. О случившемся сообщает МЧС России и публикует кадры с места ЧП.

Пожар в квартире в Белгороде. Видео © Telegram / МЧС России

«На улице Льва Толстого в квартире на 3 этаже произошёл пожар. Огнеборцы по автолестнице спасли 34 человека, в том числе 3 детей. По лестничным маршам эвакуировали ещё 50 жильцов», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что погибла хозяйка горящей квартиры, ещё двум жильцам оказана медицинская помощь прямо на месте. Сейчас огонь потушили, площадь возгорания составила 60 квадратов.

Авторы Татьяна Миссуми