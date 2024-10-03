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Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Белгороде

3 октября, 07:40
Пожар в квартире в Белгороде. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар в квартире в Белгороде. Обложка © Telegram / МЧС России

В Белгороде в одной из квартир многоэтажки произошёл пожар, погибла женщина, и два человека получили травмы. О случившемся сообщает МЧС России и публикует кадры с места ЧП.

Пожар в квартире в Белгороде. Видео © Telegram / МЧС России

«На улице Льва Толстого в квартире на 3 этаже произошёл пожар. Огнеборцы по автолестнице спасли 34 человека, в том числе 3 детей. По лестничным маршам эвакуировали ещё 50 жильцов», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что погибла хозяйка горящей квартиры, ещё двум жильцам оказана медицинская помощь прямо на месте. Сейчас огонь потушили, площадь возгорания составила 60 квадратов.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся театр музкомедии. Находившиеся в здании люди выбирались на улицу через крышу здания, запасные выходы оказались заблокированы. Возгорание уже ликвидировано. По предварительной информации, в гримёрке произошло короткое замыкание, после чего огонь перекинулся и на другие помещения. Погиб один человек, он помогал эвакуироваться своим коллегам из театра, в том числе детям.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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