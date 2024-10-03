Авиация России обрушила шквал из ракет на лагеря ВСУ и украинскую энергетику

Тактическая авиация, артиллерия и расчёты БПЛА России в минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетики Украины, снабжавшим ВСУ, и места дислокации украинских войск. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — сказано в ежедневной сводке военного ведомства о ходе СВО.