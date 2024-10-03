Авиация России обрушила шквал из ракет на лагеря ВСУ и украинскую энергетику
Российские силы нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим ВСУ
Су-25. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Тактическая авиация, артиллерия и расчёты БПЛА России в минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетики Украины, снабжавшим ВСУ, и места дислокации украинских войск. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — сказано в ежедневной сводке военного ведомства о ходе СВО.
Помимо этого, российская ПВО сбила четыре украинские оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США. За сутки сбито также 144 беспилотника, в том числе 122 вне зоны проведения спецоперации.
А днём ранее ВС РФ освободили город Угледар в ДНР, подняв над местной администрацией российский флаг. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. В командовании украинской армии уже подтвердили сдачу города.