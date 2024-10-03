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3 октября, 17:36

Французский писатель подал в суд на Столтенберга из-за конфликта на Украине

Против экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга подали судебный иск за участие в разжигании конфликта на Украине. Об этом заявил французский гражданин, автор книг, в том числе на тему ситуации в Незалежной, Патрик Пазен, который и обратился в суд Бельгии.

«Двадцать седьмого сентября 2024 года в бельгийском суде был подан иск против Йенса Столтенберга, на тот момент являвшегося генеральным секретарем НАТО, за его роль в развязывании войны на Украине. Из иска следует, что он, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его», — написал Пазен на личном сайте.

Неизвестно, принял ли суд иск к рассмотрению. При этом это не первый такой случай: в апреле нынешнего года Пазен уже подавал аналогичный иск в суд Франции. О дальнейшей судьбе этого обращения информации нет.

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К слову, 1 октября Столтенберг оставил пост генерального секретаря НАТО в связи с истечением срока полномочий. Его сменил экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Мы публиковали прогноз политолога о том, как себя проявит новый генсек военного блока.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Юрий Лысенко
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