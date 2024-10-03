Спецборт МЧС из Бейрута с 60 россиянами приземлился в Москве
Вылетевший из Бейрута самолёт Ил-76 МЧС РФ с 60 россиянами на борту приземлился в Москве. Об этом уведомила пресс-служба ведомства.
«Самолёт Ил-76 доставил из Ливана 60 российских граждан. Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, служащих в Ливане», — указано в сообщении.
Прибытие спецборта МЧС из Ливана. Видео © Telegram / МЧС России
Эвакуацию провели по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова
О том, что специальный борт Ил-76 МЧС заберёт из Ливана членов семей российских дипломатов, было объявлено 3 октября. На момент публикации информации самолёт уже вылетел. Такие меры были приняты в связи с эскалацией на Ближнем Востоке: начале наземной операции Израиля на юге Ливана и массированным ракетным обстрелом Ирана по объектам еврейского государства.
Кадр видео Telegram / МЧС России