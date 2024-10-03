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3 октября, 19:37

Спецборт МЧС из Бейрута с 60 россиянами приземлился в Москве

Вылетевший из Бейрута самолёт Ил-76 МЧС РФ с 60 россиянами на борту приземлился в Москве. Об этом уведомила пресс-служба ведомства.

«Самолёт Ил-76 доставил из Ливана 60 российских граждан. Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, служащих в Ливане», — указано в сообщении.

Прибытие спецборта МЧС из Ливана. Видео © Telegram / МЧС России

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О том, что специальный борт Ил-76 МЧС заберёт из Ливана членов семей российских дипломатов, было объявлено 3 октября. На момент публикации информации самолёт уже вылетел. Такие меры были приняты в связи с эскалацией на Ближнем Востоке: начале наземной операции Израиля на юге Ливана и массированным ракетным обстрелом Ирана по объектам еврейского государства.

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Кадр видео Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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