Родные погибших в «Зимней вишне» подали 12 исков о компенсации морального вреда
Демонтаж здания сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Обложка © ТАСС / Данил Айкин
Родственники погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» подали 12 исков о компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда пока не решён.
Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали полиции. Вишневский получил восемь лет колонии и должен выплатить штраф в 70 миллионов рублей. Установлено, что он дал взятку экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания с нарушениями после реконструкции.