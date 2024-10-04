Родные погибших в «Зимней вишне» подали 12 исков о компенсации морального вреда

Родственники погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» подали 12 исков о компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», — говорится в сообщении.