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4 октября, 17:02

Родные погибших в «Зимней вишне» подали 12 исков о компенсации морального вреда

Демонтаж здания сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Демонтаж здания сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Родственники погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» подали 12 исков о компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда пока не решён.

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Потерявший семью в "Зимней вишне" дал совет родным погибших в "Крокусе"

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали полиции. Вишневский получил восемь лет колонии и должен выплатить штраф в 70 миллионов рублей. Установлено, что он дал взятку экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания с нарушениями после реконструкции.

Дарья Нарыкова
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