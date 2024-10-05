В Европе захотели отправить покинувшего НАТО Столтенберга воевать на Украину
Экс-депутат Европарламента предложил отправить Столтенберга воевать на Украину
Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга следует отправить воевать на Украину. С таким предложением выступил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х.
«Мы должны отправить Йенса Столтенберга воевать на Украину вместе с украинцами рабочего класса, погибающими за глупую прокси-войну США и НАТО», – пишет Уоллес.
Напомним, что экс-премьер Нидерландов Марк Рютте сместил с должности Столтенберга 1 октября. В ходе первой пресс-конференции в Брюсселе он потребовал разрешить Киеву наносить удары вглубь территории РФ. Вскоре политик приехал в Киев, чтобы выразить поддержку Незалежной.