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5 октября, 07:48

В Европе захотели отправить покинувшего НАТО Столтенберга воевать на Украину

Экс-депутат Европарламента предложил отправить Столтенберга воевать на Украину

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга следует отправить воевать на Украину. С таким предложением выступил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х.

«Мы должны отправить Йенса Столтенберга воевать на Украину вместе с украинцами рабочего класса, погибающими за глупую прокси-войну США и НАТО», – пишет Уоллес.

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Напомним, что экс-премьер Нидерландов Марк Рютте сместил с должности Столтенберга 1 октября. В ходе первой пресс-конференции в Брюсселе он потребовал разрешить Киеву наносить удары вглубь территории РФ. Вскоре политик приехал в Киев, чтобы выразить поддержку Незалежной.

Николай Рюмин
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