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5 октября, 09:47

В США предупредили граждан о возможных угрозах в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

CNN: ФБР предупредило граждан США о возможных актах насилия 7 октября

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности (МВБ) США предупредили граждан о возможных угрозах в стране со стороны экстремистов 7 октября. Именно в этот день год назад члены палестинской радикальной группировки ХАМАС вторглись на юг Израиля, после чего начался вооружённый конфликт, сообщает телеканал CNN.

«Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности публикуют данное общественное обращение с целью привлечения внимания к потенциальным угрозам в США со стороны различных субъектов в связи с первой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, — приводит телеканал заявление двух ведомств.

Согласно информации CNN, это также связано с тем, что иностранные террористические организации постоянно призывают своих приспешников совершать акты насилия на Западе. По словам представителей ФБР, еврейские, мусульманские или арабские учреждения, включая синагоги, мечети и общественные центры, а также крупные публичные собрания могут стать опасной зоной для экстремистов, которые совершают преступления на почве ненависти.

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Напомним, что 7 октября ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля, открыв огонь по военным и гражданским. За год ЦАХАЛ лишила жизни более 40 тысяч палестинцев, ещё 95 337 человек пострадали. Власти еврейского государства тем временем продолжают придерживаться агрессивной риторики, несмотря на требование граждан пойти на сделку с ХАМАС по заложникам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Дарья Нарыкова
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