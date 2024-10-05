В США предупредили граждан о возможных угрозах в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности (МВБ) США предупредили граждан о возможных угрозах в стране со стороны экстремистов 7 октября. Именно в этот день год назад члены палестинской радикальной группировки ХАМАС вторглись на юг Израиля, после чего начался вооружённый конфликт, сообщает телеканал CNN.

«Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности публикуют данное общественное обращение с целью привлечения внимания к потенциальным угрозам в США со стороны различных субъектов в связи с первой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, — приводит телеканал заявление двух ведомств.