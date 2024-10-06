Границу Сирии с территории Ливана за сутки пересекли более 5 тысяч человек

За последние 24 часа более 5 615 человек покинули Ливан и пересекли границу с Сирийской Арабской Республикой. Граждане направлялись через пограничные пункты «Эль-Арида», «Эль-Джавасия», «Эд-Дабухия», «Джаср-эль-Камар» и «Джайдут-Ябус». Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.