Границу Сирии с территории Ливана за сутки пересекли более 5 тысяч человек
ЦПВС: 5615 человек пересекли границу Сирии с территории Ливана за сутки
За последние 24 часа более 5 615 человек покинули Ливан и пересекли границу с Сирийской Арабской Республикой. Граждане направлялись через пограничные пункты «Эль-Арида», «Эль-Джавасия», «Эд-Дабухия», «Джаср-эль-Камар» и «Джайдут-Ябус». Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
По его словам, ситуация в южных провинциях Сирии ухудшается на фоне недавних ударов Израиля по Ливану.
«Российский Центр по примирению враждующих сторон фиксирует ухудшение гуманитарной обстановки в южных провинциях Сирийской Арабской Республики в связи с ударами Израиля по территории Ливана...», — сообщил он.
Напомним, около одного миллиона граждан Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов, нанесённых израильской армией. По последним данным, в результате одного из ударов, количество погибших превысило 270 человек, более 1000 получили ранения. Россия уже отправила в пострадавшие районы свыше 30 тонн гуманитарного груза, включая продовольствие и медикаменты.
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