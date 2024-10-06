Трамп заявил, что весь мир смеётся над США
Четыре года назад Соединённые Штаты пользовались уважением всего мира, однако в настоящее время на них смотрят с насмешкой. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания. Он подчеркнул, что на данный момент Америка потеряла своё влияние и статус на мировой арене.
«Четыре года назад весь мир уважал нас. А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», — заявил политик в ходе митинга в городе Батлер,
Событие транслировалось консервативной медиакомпанией RSBN, которая сообщила о десятках тысяч участников митинга. Среди присутствующих также был известный предприниматель Илон Маск.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединённые Штаты утратили уважение на мировой арене из-за политики нынешнего президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что при его президентстве таких проблем бы не возникло, и назвал происходящее настоящей угрозой для страны. В частности, политик указал на ослабление позиций США в отношениях с Россией и Китаем, а также на мировую опасность, возникшую из-за решений администрации Байдена.
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