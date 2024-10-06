Трамп заявил, что весь мир смеётся над США

Четыре года назад Соединённые Штаты пользовались уважением всего мира, однако в настоящее время на них смотрят с насмешкой. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания. Он подчеркнул, что на данный момент Америка потеряла своё влияние и статус на мировой арене.

«Четыре года назад весь мир уважал нас. А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», — заявил политик в ходе митинга в городе Батлер,

Событие транслировалось консервативной медиакомпанией RSBN, которая сообщила о десятках тысяч участников митинга. Среди присутствующих также был известный предприниматель Илон Маск.