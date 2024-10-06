Лерчек на первом допросе призналась в нелегальном выводе миллионов из России

Блогерша Валерия Чекалина призналась в нарушении законодательства на допросе, но позже изменила показания. Её опросили до того, как суд принял решение о её домашнем аресте. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, дала признательные показания по делу о валютных операциях. Её обвинили в переводе средств за границу с использованием подложных документов. Однако позже она отказалась от своих слов.