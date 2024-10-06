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6 октября, 03:59

Лерчек на первом допросе призналась в нелегальном выводе миллионов из России

ТАСС: Валерия Чекалина призналась в нарушении законодательства на первом допросе

Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денежных средств во время избрания меры пресечения Троицким районным судом. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денежных средств во время избрания меры пресечения Троицким районным судом. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Блогерша Валерия Чекалина призналась в нарушении законодательства на допросе, но позже изменила показания. Её опросили до того, как суд принял решение о её домашнем аресте. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, дала признательные показания по делу о валютных операциях. Её обвинили в переводе средств за границу с использованием подложных документов. Однако позже она отказалась от своих слов.

«Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — уточнили представители правоохранительных органов.

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Бизнес-партнёра Чекалиных отправили под домашний арест по делу о выводе денег

Напомним, в начале октября блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) оказалась в центре нового уголовного дела о незаконных валютных операциях. Её вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным задержали по подозрению в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. В их домах прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли важные документы. Сейчас следствие продолжает изучать их деятельность.

Кирилл Сосновских
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