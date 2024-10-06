Лерчек на первом допросе призналась в нелегальном выводе миллионов из России
ТАСС: Валерия Чекалина призналась в нарушении законодательства на первом допросе
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денежных средств во время избрания меры пресечения Троицким районным судом. Обложка © ТАСС / Щербак Александр
Блогерша Валерия Чекалина призналась в нарушении законодательства на допросе, но позже изменила показания. Её опросили до того, как суд принял решение о её домашнем аресте. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, дала признательные показания по делу о валютных операциях. Её обвинили в переводе средств за границу с использованием подложных документов. Однако позже она отказалась от своих слов.
«Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — уточнили представители правоохранительных органов.
Напомним, в начале октября блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) оказалась в центре нового уголовного дела о незаконных валютных операциях. Её вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным задержали по подозрению в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. В их домах прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли важные документы. Сейчас следствие продолжает изучать их деятельность.