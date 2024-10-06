«Моссад» планировал операцию по подрыву устройств связи «Хезболлы» более двух лет

Израильская разведка «Моссад» планировала операцию по подрыву устройств связи «Хезболлы» более двух лет. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Эти устройства были оснащены встроенными взрывными механизмами, которые активировались при одновременном нажатии кнопок двумя руками, что также позволяло расшифровывать зашифрованные сообщения.

Пейджеры начали внедряться в Ливан с 2015 года и были оборудованы мощными батареями и системами для прослушивания. Как сообщают источники WP, «Моссад» мог бы взорвать и более ранние версии, но решил создать более компактные пейджеры под маркой Apollo.