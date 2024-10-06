Зависит многое: В Крыму назвали кандидата в президенты США, который хочет мира

Предстоящие выборы в Соединённых Штатах могут поспособствовать началу поиска выхода из украинского конфликта. С таким заявлением выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, от результатов голосования зависит «многое».

«Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему», — пояснил Константинов в разговоре с РИА «Новости».