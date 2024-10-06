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6 октября, 10:19

Зависит многое: В Крыму назвали кандидата в президенты США, который хочет мира

Константинов: Выборы в США являются шансом для начала поиска выхода из конфликта

Предстоящие выборы в Соединённых Штатах могут поспособствовать началу поиска выхода из украинского конфликта. С таким заявлением выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, от результатов голосования зависит «многое».

«Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему»,пояснил Константинов в разговоре с РИА «Новости».

Он пояснил, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп не имеет личной заинтересованности в продолжении конфликта. Совершенно иначе обстоят дела с семейством нынешнего лидера Джо Байдена. И всё же депутат призвал проявлять осторожность, так как враг может намеренно усыплять бдительность России своими миротворческими порывами.

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Сейчас в США ведётся ожесточённая предвыборная гонка. Согласно социальным опросам, преимущество было на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября совершили очередную попытку покушения, его шансы на победу в выборах выросли до 50%. Голосование состоится уже 5 ноября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Мария Любицкая
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