Командир «Князя Владимира» просит освободить Копайгородского под своё наблюдение
Алексей Копайгородский в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который арестован по подозрению в растрате, просят выпустить из СИЗО под наблюдение командира добровольческого корпуса «Князь Владимир». С соответствующим ходатайством выступил генерал-майор Денис Барило. Текст его обращения приводит ТАСС.
«Благодаря его организационным действиям, за июль–сентябрь 2024 года были выполнены мероприятия по обеспечению необходимым имуществом, оборудованием и транспортом личного состава добровольческого корпуса, а именно: два квадроцикла и прицепы к ним, необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач», — говорит Барило.
В ходатайстве военачальник просит выпустить чиновника на поруки подразделения. Барило гарантирует, что при обнаружении противоправных действий от Копайгородского, он будет передан компетентным органам. Помимо того, командир отметил, что экс-мэр приставлен к государственной награде «За отвагу».
Напомним, Алексей Копайгородский ушёл с поста мэра Сочи в мае. А 12 сентября появилась информация о том, что Копайгородский ушёл добровольцем на СВО. Уже 25 сентября его задержали в Луганске и доставили в Москву для расследования дела о растрате.