Командир «Князя Владимира» просит освободить Копайгородского под своё наблюдение

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который арестован по подозрению в растрате, просят выпустить из СИЗО под наблюдение командира добровольческого корпуса «Князь Владимир». С соответствующим ходатайством выступил генерал-майор Денис Барило. Текст его обращения приводит ТАСС.

«Благодаря его организационным действиям, за июль–сентябрь 2024 года были выполнены мероприятия по обеспечению необходимым имуществом, оборудованием и транспортом личного состава добровольческого корпуса, а именно: два квадроцикла и прицепы к ним, необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач», — говорит Барило.