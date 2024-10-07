Большинство казахстанцев поддержали строительство АЭС

Подавляющее большинство граждан Казахстана, принявших участие в референдуме, проголосовали за строительство атомной электростанции в стране. Об этом стало известно по результатам экзитполов, проведённых институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» и институтом общественной политики крупнейшей казахстанской партии «Аманат».

Согласно данным, предоставленным институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», 69,8% опрошенных граждан поддержали идею строительства атомной электростанции. В то же время 30,2% выразили своё несогласие с этим предложением. Явка на референдуме составила 67,3%.