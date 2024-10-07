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6 октября, 21:45

Большинство казахстанцев поддержали строительство АЭС

Экзитпол: 69,8% граждан Казахстана поддержали строительство АЭС

Подавляющее большинство граждан Казахстана, принявших участие в референдуме, проголосовали за строительство атомной электростанции в стране. Об этом стало известно по результатам экзитполов, проведённых институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» и институтом общественной политики крупнейшей казахстанской партии «Аманат».

Согласно данным, предоставленным институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», 69,8% опрошенных граждан поддержали идею строительства атомной электростанции. В то же время 30,2% выразили своё несогласие с этим предложением. Явка на референдуме составила 67,3%.

Результаты, опубликованные Институтом общественной политики крупнейшей казахстанской партии «Аманат» в их телеграм-канале, подтверждают схожие итоги. Согласно этим данным, 72,3% участников референдума поддержали строительство АЭС, тогда как 27,7% высказались против.

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Голосование на референдуме по строительству атомной электростанции в Казахстане завершилось 6 октября. Явка на участки составила более 50%, что позволило признать референдум состоявшимся. Проект строительства предполагает возведение АЭС в селе Улькен на побережье озера Балхаш, и, по словам президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, станцию должен строить международный консорциум, который будет обладать передовыми технологиями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hxdyl

Кирилл Сосновских
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